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Карта звездного неба |  Профессиональная версия

Время (UT):
Дата:
Город: Размер карты:
Часть неба: Вид горизонта:
 Краткое описание программы:
Элементы простой формы:

  • Время (UT) и Дата - здесь вы можете задать момент времени, на который Вы хотите построить карту. Время задается по Гринвичу. Если Вы нажмете кнопку "Взять текущее", то в эти поля будет подставлено текущее время из Вашего компьютера при этом оно будет автоматически переведено во Всемирное.

  • Город - этот элемент позволяет Вам выбрать Ваше местоположение из списка, содержащего около 250 городов мира. Если Вашего города нет в списке, обратитесь к параметрам Долгота и Широта сложной форме, где Вы можете указать географические координаты непосредственно.

  • Часть неба - Вы можете выбрать часть неба, которая будет изображена на звездной карте

  • Размер карты - этот параметр позволяет выбрать размер картинки со звездной картой в пикселях. Указанные размеры только примерно соответствуют действительным размерам карты.

  • Вид горизонта - здесь Вы можете выбрать декорацию линии горизонта. По умолчанию стоит "Равнина" - отсутствие декораций.

  • Go! - При нажатии на эту кнопку вы получите картинку со звездной картой в окне Вашего броузера.

  • PDF - используйте эту кнопку для получения звездной карты в формате PDF, пригодном для высококачественной печати. Для просмотра и печати карты у Вас должен быть установлен Adobe Acrobat Reader версии 3.0 или выше. Карта в формате PDF не содержит декораций линии горизонта, и все звезды там имеют один цвет - черный. Внимание! При включенной опции "Млечный Путь" размер PDF файла может увеличивается до 1.5 Мегабайт, в время его печати на некоторых принтерах возрастает до нескольких минут.

  • Сложная форма - содержит полный набор опций. Рассчитана на опытного пользователя.

О программе...
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