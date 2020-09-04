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Элементы
простой
формы:
- Время (UT)
и Дата - здесь вы можете задать момент времени, на который Вы
хотите построить карту. Время задается по
Гринвичу.
Если Вы нажмете кнопку "Взять текущее", то в эти поля будет подставлено
текущее время из Вашего компьютера при этом оно будет автоматически
переведено во Всемирное.
- Город - этот элемент позволяет Вам выбрать Ваше местоположение
из списка, содержащего около 250 городов мира. Если Вашего города нет в
списке, обратитесь к параметрам Долгота и Широта сложной форме, где Вы
можете указать географические координаты непосредственно.
- Часть неба - Вы можете выбрать часть неба, которая будет изображена на
звездной карте
- Размер карты - этот параметр позволяет выбрать размер картинки со
звездной картой в пикселях. Указанные размеры только примерно соответствуют
действительным размерам карты.
- Вид горизонта - здесь Вы можете выбрать декорацию линии
горизонта.
По умолчанию стоит "Равнина" - отсутствие декораций.
- Go! - При нажатии на эту кнопку вы получите картинку со звездной картой
в окне Вашего броузера.
- PDF - используйте эту кнопку для получения звездной карты в формате PDF,
пригодном для высококачественной печати. Для просмотра и печати карты у Вас
должен быть установлен
Adobe Acrobat Reader версии 3.0 или выше. Карта в
формате PDF не содержит декораций линии горизонта, и все звезды там имеют
один цвет - черный. Внимание! При включенной опции "Млечный Путь" размер PDF
файла может увеличивается до 1.5 Мегабайт, в время его печати на некоторых
принтерах возрастает до нескольких минут.
- Сложная форма - содержит полный набор опций. Рассчитана на
опытного пользователя.
О программе...