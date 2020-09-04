Элементы простой формы: Время (UT) и Дата - здесь вы можете задать момент времени, на который Вы хотите построить карту. Время задается по Гринвичу. Если Вы нажмете кнопку "Взять текущее", то в эти поля будет подставлено текущее время из Вашего компьютера при этом оно будет автоматически переведено во Всемирное.

Город - этот элемент позволяет Вам выбрать Ваше местоположение из списка, содержащего около 250 городов мира. Если Вашего города нет в списке, обратитесь к параметрам Долгота и Широта сложной форме, где Вы можете указать географические координаты непосредственно.

Часть неба - Вы можете выбрать часть неба, которая будет изображена на звездной карте

Размер карты - этот параметр позволяет выбрать размер картинки со звездной картой в пикселях. Указанные размеры только примерно соответствуют действительным размерам карты.

Вид горизонта - здесь Вы можете выбрать декорацию линии горизонта. По умолчанию стоит "Равнина" - отсутствие декораций.

Go! - При нажатии на эту кнопку вы получите картинку со звездной картой в окне Вашего броузера.

PDF - используйте эту кнопку для получения звездной карты в формате PDF, пригодном для высококачественной печати. Для просмотра и печати карты у Вас должен быть установлен Adobe Acrobat Reader версии 3.0 или выше. Карта в формате PDF не содержит декораций линии горизонта, и все звезды там имеют один цвет - черный. Внимание! При включенной опции "Млечный Путь" размер PDF файла может увеличивается до 1.5 Мегабайт, в время его печати на некоторых принтерах возрастает до нескольких минут.

Сложная форма - содержит полный набор опций. Рассчитана на опытного пользователя. О программе...